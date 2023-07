Mbappé fuori rosa | la madre-agente si appella ai sindacati | «È molestia psicologica» Spunta l’offerta monstre dall’Arabia Saudita

(Di domenica 23 luglio 2023) E se dopo Leo Messi il Paris Saint-Germain perdesse anche Kylian? L’indiscrezione arriva dai media d’Oltralpe, secondo cui l’attaccante francese sarebbe ai ferri corti con il club parigino.è stato escluso dalla lista dei convocati per la tournée del Psg in Giappone e Corea del Sud. Invece di partire, la stella della nazionale francese è rimasta ad allenarsi insieme agli altri “indesiderati” del club. Una situazione inaccettabile secondo Fayza Lamari,della punta del Psg, che ha chiesto l’intervento del sindacato dei calciatori francese. L’Unpf – l’equivalente transalpina di Assocalciatori – si è schierata dalla parte di, vittima a loro dire di mobbing da parte del club. «I calciatori devono avere la possibilità di operare nelle stesse condizioni di qualsiasi altro ...

Per evitare di perderlo a costo zero a giugno 2024, il Psg sembra intenzionato a monetizzare la situazione cedendoprima che si chiuda la finestra di calciomercato estiva. Tra giocatore e ...Il francese, lasciatodai convocati per la tournée, ha il contratto in scadenza nel 2024 e questa sessione di mercato potrebbe vedere il giocatore lasciare il club parigino con destinazione, ...A questo bisogna aggiungere anche il discorso contrattuale; l'ingaggio del francese, infatti, è decisamentedalla portata delle casse rossonere con il giocatore che sembra destinato a ...