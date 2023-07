Mbappé e l'effetto domino in tutta Europa | chi sono i bomber che possono cambiare squadra

Ad un anno dalla scadenza del contratto del Paris Saint - Germain, lo stessonon è stato convocato dai parigini per la tournèe in Giappone. Al Psg sono convinti che il calciatore attenda il ...Una decisione presa in modo autonomo dalla società, dopo cheha comunicato al club di non voler proseguire la sua avventura in Francia nel 2024 , data di scadenza del contratto. Un caso che ...a catena sul calcio europeo L'addio dial Psg potrebbe dare il via a un vorticoso ricambio di campioni nelle squadre europee. Potrebbe finire proprio a Parigi Dusan Vlahovic , ...

L'Argentina vince i Mondiali alla fine di una partita che non doveva ... Domani