Mbappé e l’effetto domino in tutta Europa | chi sono i bomber che possono cambiare squadra | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 23 luglio 2023) 2023-07-23 15:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: C’è un giocatore che in pieno mercato può scatenare un effettotalmente grande da coinvolgere quasi tutti i top club europei: se Kyliandovesse lasciare il Psg, si aprirebbero nuovi scenari per molti top player che potrebbero lasciare i rispettivi club. Intanto il Psg vuole provare a convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza nel 2024; se così non fosse, via subito per non perderlo a zero tra un anno. E poi si andrà su un sostituto. I profili che piacciono di piùquelli di Harry Kane e Dusan Vlahovic, per il quale la Juve vuole 60 milioni; più indietro c’è anche il gioiello dell’Atalanta Rasmus Hojlund per il quale i nerazzurri aspettano una proposta dal Manchester United (altro club interessato a ...