(Di domenica 23 luglio 2023) Roma, 23 lug (Adnkronos) - "Auguri al Presidente Sergioa nome mio e di tutto il gruppo Azione-Italia Viva in Senato. E grazie per la guida, il rigore, l'equilibrio con cui svolge il ruolo più prezioso per le nostre istituzioni: quello di". Lo scrive su Twitter il presidente del Gruppo Azione-Italia viva al Senato Enrico

Ed è proprioa offrirci uno specchietto utile per preservare la memoria: "Dal cosiddetto ... Per il capogruppo Iv al Senato, Enrico: "Le indicazioni e le riflessioni che ci giungono da ...... Giustizia, Meloni a rapporto daper un'ora. E scoppia il caso Nordio Una nuova bussola ... Dice così Enrico, neo eletto capogruppo del Terzo Polo in Senato. 'Penso proprio che ...Giustizia, Meloni da: 'Toni più bassi'. Un'ora di colloquio al Colle, vertice anche sui ... Nessuna conferma al momento, ma sembrano lontani i giorni in cui, con l'arrivo di Enricodal ...

Ultimo'ora: Mattarella: Borghi (iv-Az), 'garante della Costituzione' La Svolta

Roma, 23 lug (Adnkronos) - "Auguri al Presidente Sergio Mattarella a nome mio e di tutto il gruppo Azione-Italia Viva in Senato. E grazie per la guida, il rigore, l’equilibrio con cui svolge il ruolo ...Il Presidente della Repubblica Mattarella, assieme al segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, al cardinale Matteo Zuppi oltre a a centinaia tra politici, parlamentari, intellettuali, accademici, ...