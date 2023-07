Matrimonio in vista per Melissa Satta e Matteo Berrettini?

Unannunciato che adesso è diventato ufficiale, dunque, quello tra il terzino e la ...amore e passione' Il patron anche di Filmauro ha annunciato altri rinnovi contrattuali in: '..."Israele " ha aggiunto " è fondata su untra gruppi con visioni diverse che hanno saputo ... Tutt'altro il punto didegli ultra - nazionalisti religiosi, che, specialmente negli ultimi ...Dal punto disentimentale Melissa ha da poco chiuso una storia con Gianluca Vacchi . Kevin ...prima che lui rientri in Germania per andare a trovare il figlio nato dal precedente. Le ...

Michela Murgia, il matrimonio queer e l’abito di Maria Grazia Chiuri: «Un manifesto politico» Corriere della Sera

La scrittrice si è sposata con Lorenzo Terenzi, in un matrimonio che lei ha definito: «Un atto politico». La direttrice creativa di Dior disegna i bozzetti: tanti vestiti, no-gender ...«Voglio arrivare viva alla morte», questo aveva promesso Michela Murgia qualche mese fa quando ha scoperto di avere un carcinoma renale al quarto stadio, e questo sta facendo. Con una serie di piccoli ...