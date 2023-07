Mastella | “Vandalismo in città | altro episodio | propongo patto con i cittadini”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Questa notte qualche teppistello ha voluto sfregiare l’arredo urbano sul ponte Santa Maria degli Angeli. Che sconfortante immagine. Chi s’impegna a costruire e chi a demolire, come in una tela di Penelope dell’assurdo”‘, è quanto afferma in una nota il sindaco di Beneventoa proposito di undiavvenuto in. “Abbiamo già tolto i paletti distrutti, presto ripristeneremo quello che l’idiozia ha divelto. Dobbiamo però reagire e non rassegnarci stancamente a queste forme stolte e biasimevoli di teppismo, a queste manifestazioni di cattiveria verso la nostraundi collaborazione tra istituzioni e. Non giriamoci dall’altra parte. Se qualcuno vede, denunci. ...