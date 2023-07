(Di domenica 23 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/.mp4 Obiettivo dichiarato: arrivare a una copertura totale del Paese con laper una connessione più efficiente e sostenibile., AD Open Fiber, punta a un traguardo ambizioso ma non certo irraggiungibile. Lo sviluppo della suddet ta tecnologia e delle infrastruttura a essa legate è infatti già piuttosto avanzato. E ora bisogna solo continuare. “Siamo a un punto molto importante sotto l’aspetto infrastrutturale. Il Paese sta facendo grandi passi in avanti. Noi come Open Fiber abbiamo già coperto circa 13 milioni di unità immobiliari su un totale di 30, che rappresentano l’intero Paese. L’Italia si sta muovendo, sta risalendo le classifiche da un punto di infrastrutturazione”, ci ha spiegato ...

Mario Rossetti: “Fibra ottica a casa di tutti Ecco quanto ci vorrà” Nicola Porro

