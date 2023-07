Manchester City | Haaland doppietta allo Yokohama e premio di un milione di yen

(Di domenica 23 luglio 2023)e assegno da undi yen per l’attaccante, premiato come Mvp dell’amichevoleMarinos-

Commenta per primo Aymeric Laporte può lasciare iled è un obiettivo della Juventus , ma non solo: sulle tracce del difensore centrale, riporta il Daily Star , c'è anche il Crystal Palace .Il Lipsia non si smuove. Per aggiudicarsi Gvardiol, uno dei difensori più promettenti del panorama calcistico, servono 100 milioni di euro. Stanno andando avanti i contatti con il, che vorrebbe affiancare a Ruben Dias un altro grande difensore. Nessun tentennamento da parte della società con Max Eberl, dirigente del club tedesco, che ha commentato così il futuro ...Super Erling Haaland è tornato. Anzi, è rimasto quello che avevamo lasciato pochi mesi fa. Sceso in campo per la prima amichevole stagionale del, il norvegese si è reso grande protagonista realizzando due gol. I campioni d'Europa hanno battuto 5 - 3 in rimonta lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium di Tokyo. I ...

Il Manchester City ha nel mirino Gvardiol come rinforzo per il calciomercato estivo, ma il Lipsia ha chiesto 100 milioni per il centrale croato ...Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.