Manchester City | Guardiola assicura | “Haaland è già in gran forma”

(Di domenica 23 luglio 2023) Pepha commentato a caldo il successo per 5-3 del suonell’amichevole contro lo Yokohama Marinos, club giapponese. In particolare, il tecnico catalano ha elogiato Erling, subito decisivo. L’attaccante norvegese è infatti entrato in campo nella ripresa ed ha segnato una doppietta che ha permesso al club campione d’Europa di completare la rimonta. “Rispetto alla scorsa annata è già in unamigliore. E, conoscendolo, tra poche settimane sarà in condizioni persino migliori” hato. SportFace.

Aymeric Laporte può lasciare il Manchester City ed è un obiettivo della Juventus, ma non solo: sulle tracce del difensore centrale, riporta il Daily Star, c'è anche il Crystal Palace.

Il Manchester City ha nel mirino Josko Gvardiol, difensore del Lipsia, come rinforzo per il calciomercato estivo di Guardiola, ma il Lipsia ha chiesto 100 milioni per il centrale croato e la cifra ...