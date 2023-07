"Mamma" Errigo parte forte ai Mondiali di scherma "Darò il massimo"

(Di domenica 23 luglio 2023) Al ritorno in pedana, l'azzurra si qualifica per il tabellone principale di fioretto MILANO - La prima volta dacon un en plein di vittorie. Qualificazione al tabellone principale deidi Milano nel fioretto femminile raggiunta al primo colpo per Arianna. La campionessa lombarda

Queste le parole riprese dall' AGI della: 'Quattro mesi dopo un parto gemellare e cesareo ... daho una medaglia da dedicare. Non arrivo da favorita, lo so, partirò dalle qualificazioni e ...Nella squadra del fioretto c'è il ritorno di Ariannadi due gemelli, l'olimpionica azzurra parteciperà sia alla gara individuale che in quella a squadre con la nomina di 'capitana'. Il ...Nel dettaglio, spicca tra le fiorettiste il ritorno di Arianna. Neodi due gemelli, la pluri - medagliata campionessa del fioretto azzurro è pronta all'ennesima sfida: sarà impegnata in ...

Arianna Errigo, ritorno vincente ai Mondiali di scherma: «Da mamma, prima notte senza i gemellini» Corriere della Sera

Al ritorno in pedana, l'azzurra si qualifica per il tabellone principale di fioretto MILANO (ITALPRESS) - La prima volta da mamma con un en plein ...Diventata mamma di Mirea e Stefano il 3 marzo, è al ritorno alle gare e domina i gironi del fioretto: «Me la godo ma penso alle Olimpiadi di Parigi. Stare senza i bambini è dura» ...