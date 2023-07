Maltempo | allerta gialla in sei regioni al Nord

Valutata per la giornata di domanigialla meteo - idro in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, oltre che su parte di Lombardia e Piemonte. . . 23 luglio 2023... lunedì 24 luglio,gialla meteo - idro in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso diLa protezione civile ha quindi emesso l'gialla (stato di attenzione) dalle 14 di domani fino alla mezzanotte di mercoledì 26 luglio, per i bacini: Alto Piave; Piave Pedemontano; Alto Brenta - ...

Maltempo, dopo il massacro della grandine in arrivo altri temporali: è allerta gialla ilgazzettino.it

ROMA – Non c’è pace per il Nord Italia, il maltempo continua. Dopo gli eventi catastrofici dei giorni scorsi, da Milano a Ravenna, allerta gialla per lunedì 24 luglio in Friuli Venezia Giulia, ...La Protezione Civile ha diramato per domani, lunedì 24 luglio, un bollettino di allerta meteo gialla. Ecco le regioni a rischio.