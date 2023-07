L’ultimo concerto di Amy Winehouse | l’inizio della fine

(Di domenica 23 luglio 2023) Quando si pensa ad Amy, viene subito in mente la sua tragica, l’alcol, le droghe e la perdita di dignità suggellata dal suo ultimo. Ma Amyè stata un talento unico nel suo genere. Ha segnato i modelli del pop mainstream, trovando attraverso il suo stile, la forma attualemusica soul.di Amy: il suggello di una vita vissuta sotto i media La vita di Amyè stata una vita sotto i riflettori: la sua voce iconica e struggente, in grado di mettere a nudo le sue emozioni, ha reso Amy, fin da subito, un fenomeno globale. Amy compariva in primo piano nei titoli dei giornali. Le foto sui tabloid che ritraggono la cantante mentre esce dal suo pub locale di Camden o ...

Due soli dischi e già sei tour in USA: questa era'estate del 1970 per i Led Zeppelin. Il terzo LP era in arrivo (... Il...Richard Thompson imbracciò la Les Paul di Jimmy Page e quest'......scaletta per questo tour trovano spazio sette brani dell'... Nel suo svolgimento ilparte al fulmicotone, ha un inizio ... senza tuttavia raggiungere'effetto "baraccone" (alla Kiss per ...Da Giuseppe Verdi a Michael Jackson potrebbe essere'essenza di quest'speciale. 29 LuglioLIRICO di Duetti buffi con Enrico Iviglia, Erika Grimaldi, Andrea Campora Limone ...