Lukashenko | i Wagner vogliono marciare verso Varsavia

Dopo il fallito ammutinamento del 24 giugno scorso, grazie a un accordo mediato dallo stesso, i mercenari del gruppohanno trasferito le loro attività in Bielorussia. In occasione ...Il presidente bielorusso Alexanderdurante l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo ha affermato che i membri del Gruppo"iniziano a stressarlo" perché "vogliono marciare verso Varsavia". Lo ...Il presidente bielorusso vede Putin: 'Non dovrei dirlo ma lo dico, iniziano a stressarmi...'

Dopo Putin, anche Lukashenko minaccia la Polonia: "Wagner vuole marciare su Varsavia" L'HuffPost

Il presidente russo Vladimir Putin avrà oggi un incontro con il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko, attualmente in visita di lavoro in… Leggi ...Almeno 19 persone, tra cui 4 bambini, ferite nell’attacco russo su Odessa secondo il governatore della regione. Il presidente ucraino Zelensky: “Non ci sono scuse per il male russo, rappresaglia”. Pal ...