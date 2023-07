Lukaku | Inter o Juventus? Rilancio | offerta choc | voci pesanti da Londra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Aspetta, spera,si sfoga, Romelu. Ma stavolta ha il Chelsea alle calcagna, intenzionato a liberarsi al più presto dell'ingombrante attaccante belga. Big Rom è rientrato adal prestito all', ma non rientra nei piani tattici del nuovo mister Pochettino. Per settimanesembrava intenzionato a restare a tutti i costi in nerazzurro, poi è emersa una clamorosa trattative sotterranea con la. Proprio quandoe Chelsea si sono accordate, faticosamente, per la cessione definitiva, è così saltato tutto. Contemporaneamente, però, la Juve ha frenato e cosìè al momento alla finestra. Dopo aver rifiutato unadall'Arabia, la notizia delle ultime ore riguarda proprio unda parte ...