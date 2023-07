Lukaku | altro messaggio social all’Inter? Una storia infinita

(Di domenica 23 luglio 2023) Latra Romelue l’Inter sembra essere. Il giocatore belga ha rotto il silenzio negli ultimi giorni, su Instagram continua a mandare messaggi facili da interpretare. FIDUCIA – Romelusu Instagram poco fa ha pubblicato una stories. In sottofondo una canzone in riferimento a ciò che sta accadendo nella sua carriera, che recita: «Non fidarti di nessuno». L’addio, le voci sui rapporti deteriorati con la dirigenza e il definitivo no al suo ritorno.non conosce pace, anche il Chelsea lo snobba e vince nelle amichevoli americane di questa stagione. Non poteva finire in maniera peggiore l’amore, forse finto, tra l’attaccante e il mondo nerazzurro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

...di Allegri () e garantendo un'importante boccata d'ossigeno alle casse societarie. Per l'ex Fiorentina l'ora della verità potrebbe essere arrivata, in un intreccio che coinvolgerebbe un...Con la Juve che resta in attesa, perché la partenza dell'ex Fiorentina garantirebbe a Giuntoli il tesoretto necessario per regalare ad Allegri uncentravanti (e David tra i nomi sul ...E, sempre secondo i rumors, la proposta sarebbe stata declinata in modo gentile, ma netto: all'Internon lo vuole più nessuno, nemmeno gli ex compagni di squadra. "Quando l'odio..."., ...

Romelu Lukaku, altro sfregio all'Inter: "Quando l'odio non funziona..." Liberoquotidiano.it

La Juventus monitora non soltanto Lukaku come rinforzo in attacco: cambia l'obiettivo principale per il dopo Vlahovic ...Gli ultras della Juve protestano per Lukaku, quelli dell'Inter per Cuadrado, quelli del Psg non vogliono Vlahovic e quelli dell'Atletico imbrattano la targa di Joao Felix. Un sentimento collettivo su ...