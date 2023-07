(Di domenica 23 luglio 2023) Romelu, proprio come Kylian Mbappé, al centro delle operazioni di mercato che coinvolgono club di tutta Europa. E laè sempre in prima fila per il belga. COMPARAZIONE QUOTE:...

Romelu, proprio come Kylian Mbappé, al centro delle operazioni di mercato che coinvolgono club di tutta Europa. E la Juve è sempre in prima fila per il belga. COMPARAZIONE QUOTE:JUVE 1.85 PIÙ INFO 1.80 PIÙ INFO 1.75 PIÙ INFO 1.65 PIÙ INFO Info in collaborazione con OddsChecker. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di ...Nella caccia al bomber può essere compresa anche la Juventus che pensa a, aspetta quel che ... Gianluca Scamacca (LaPresse) - Calciomercato.itRitornoRoma, ad esempio, società che - come ...Juventus, per l'attacco cambia tutto: il nome da inseguire non è, ma un altroGiuntoli sta scandagliando il mercatoricerca dell'opportunità migliore, sapendo che molto passerà dalle ...

Lukaku alla Juve, secondo i bookmaker il trasferimento si può concludere La Gazzetta dello Sport

La Juventus monitora non soltanto Lukaku come rinforzo in attacco: cambia l'obiettivo principale per il dopo Vlahovic ...Il caso MBAPPE' scuote il mercato perché il possibile addio anticipato di un anno dell'asso francese al Psg potrebbe innescare un vero e proprio valzer degli attaccanti che dovrebbe coinvolgere KANE ...