(Di domenica 23 luglio 2023) Il politicamente corretto e i suoi eccessi stanno ammazzando l’intrattenimento e l’ironia. Addio battute sarcastiche in nomecosiddetta. “Ormai gliveramente moltadi esprimersi anche su palcoscenici importanti per timore di essere. Secondo me è una cosa un po’ triste, perché bisognerebbe capire che in scena si può portare qualsiasi tipo di situazione, anche a volte più cruda”. Alla Ripartenza 2023 di Bari il messaggio è stato rilanciato con efficacia da, che i palcoscenici li calca per lavoro e per passione. In aperturakermesse organizzata da Nicola Porro, la giovane attrice ha proposto un proprio monologo sul suddetto ...

L'ex velina e attriceè stata derubata . I ladri le sono entrati in casa sabato 15 luglio in pieno pomeriggio.ha denunciato il furto di beni di lusso come borse e gioielli, anche se ha dichiarato ...derubata in casa a Milano. I ladri sono entrati nell'appartamento dell'ex velina, approfittando della sua breve assenza, e hanno portato via diverse cose di valore. Sui social lo sfogo ...Il 15 luglio, ex velina ora attrice, è uscita per un'ora di casa a Milano e al rientro l'ha trovata svaligiata. "Mi sono entrati in casa a rubare. Mi mancano gli oggetti che mi ero presa. Ho fatto ...

Ludovica Frasca: “Isolati o licenziati, gli artisti hanno paura della cultura woke” Nicola Porro

Ho letto sui social che la ex velina Ludovica Frasca, che si è assentata solo un’oretta dalla propria abitazione di Milano, quando è tornata ha trovato la stessa a soqquadro e derubata.Svaligiata la casa dell’ex velina Ludovica Frasca: rubati beni di lusso. “Milano non è più una città sicura”, denuncia dopo il furto in pieno giorno ...