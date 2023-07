Lotito rivela | «Cuadrado? Si è offerto | ma non inseguiamo i nomi»

(Di domenica 23 luglio 2023) Claudioha fatto unazione di mercato, da capire se veritiera, su Juan. Prima di firmare per l’Inter si sarebbealla Lazio SENZA FRENI ? Claudiosenza freni dal ritiro di Auronzo di Cadore, sede del ritiro della Lazio. Il patron biancoceleste ha parlato di mercato davanti ai tifosi ed alcuni giornalisti. Tra le domande poste quella legata a Bonucci e. Il primo è fuori rosa dalla Juventus, il secondo – svincolato – ha scelto l’Inter come sua nuova squadra. Il colombiano partirà oggi per il Giappone con la banda nerazzurra. Secondoi due giocatori si sarebbero offerti: «Bonucci e? Noi non andiamo dietro ai, sennò prendevamo loro e pure Paredes e Lo Celso». Inter-News - ...

La Lazio si muove sul mercato, con il presidente Claudioal lavoro in prima persona per regalare a Maurizio Sarri i rinforzi richiesti . Il patron biancoceleste - presente al ritiro di Auronzo di Cadore - si è trattenuto con alcuni tifosi nel tardo ...ha il colpo in canna, ma non lo. Non è Zielinski , appeso a un filo per due motivi. L'incontro del suo agente con De Laurentiis , come rimbalza dal ritiro di Dimaro , ha ridotto le ...ROMA - Claudioa ruota libera. Parla ai tifosi, ancora una volta ad Auronzo , e discute di mercato. Senza freninomi, trattative e situazioni in ballo. I laziali lo incalzano, gli chiedono grandi colpi.

Lotito rivela: "Ecco l'offerta al Napoli per Zielinski" napolipiu.com

L'attaccante aspetta la Juventus. Giallorossi tra Scamacca e Moarata. Lotito a caccia del dopo Milinkovic. Il francese vuole solo il Real Madrid ...Mercato ora per ora Novità importanti sul futuro di Zielinski. Il polacco sta trattando Novità importanti sul futuro di Zielinski. Il polacco sta trattando il rinnovo con il Napoli, ma nelle ultime or ...