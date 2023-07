Così l'Championship porta a casa il suo campione, Brian Harman è il Champion Golfer of the ... Intanto però ildi New York non sbaglia quasi più niente, ritrova il ritmo anche da tee a ...Giornata da ricordare anche per l'argentino Pedro Cachin , che ha conquistato all'EFG Swiss... Era la prima volta che giocavo contro unnel torneo, ma sono rimasto lì. Ho cercato di essere ...... il talentodi Francia, oggi 38 del mondo, al massimo 22 nel 2019, ma famoso come mina ... GIALLO USMannarino è rimasto famoso anche per uno dei tanti episodi misteriosi in epoca Covid. ...

L'Open è mancino: trionfa Harman, crollo Fleetwood. Migliozzi finisce 64° La Gazzetta dello Sport

Al Royal Liverpool trionfo del newyorkese autore di un torneo perfetto (-13), Tommy prova la rimonta ma fallisce, così anche McIlroy e Rahm. L'italiano in giornata no, termina a +8 ...Nessuno lo avrebbe pronosticato alla vigilia, ma durante la lavorazione il copione è stato via via aggiornato e alla fine ha vinto il migliore, colui che più di tutti ha ...