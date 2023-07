LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | molta serenità in gruppo nella prima parte dell’ultima frazione

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CLASSIFICA DEI GPM 17.12 -100 km all’arrivo. 17.08mezz’ora sono stati percorsi poco più di 10 km. 17.05 Il vincitore della Grande Boucleha poi svelato che andrà alla Vuelta. “L’avevamo già deciso l’anno scorso e ora è il momento di annunciarlo – ha detto il corridore della Jumbo – Visma -. Ora però voglio godermi quest’ultima giornata ale poi tra una settimana inizierò a pensarci”. 17.02 Anche Vingegaard ha parlatodel via di(fonte: Eurosport): “È bellissimo vincere per la seconda volta, sono orgoglioso. Sono stato chiaramente più a mio agio quest’anno dopo il trionfo della ...

Tutto in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky2023: LA GUIDATra il 1978 e il 1980 incidono e pubblicano duealbum, Briefcase Full of Blues (1978) e Made ... Dunn, Murphy e gli altri membri riformano la band e si imbarcano in unmondiale di grande ...In una residenza nella città dell'elefante gli Afro Celt metteranno a punto gli ultimi dettagli dello spettacolo deleuropeo. Il, inserito nel cartellone del Catania Summer Fest, sarà l'...

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: l'Italia spera in Bettiol e Trentin OA Sport

Claudio Baglioni aggiunge nuove date indoor al suo tour: nel 2024 nuovi live. La direzione artistica e la regia teatrale sono di Giuliano Peparini.È il giorno della festa a Parigi: per Jonas Vingegaard ancora una volta trionfatore del Tour, ma anche per Giulio Ciccone capace di riportare la maglia a pois in Italia dopo 31 anni. Partenza da Saint ...