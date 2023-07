LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo tirato dalla Jumbo entra nel circuito finale!

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CLASSIFICA DEI GPM 18.25 Ci siamo! Ilnel18.22 La squadra della Maglia Gialla, come d’uso, vorrà fare in testa il primo giro delfinale per prendersi i meritati applausi. In totale le tornate saranno otto. 18.19 La-Visma si mette in testa a tirare con la nuova maglia celebrativa della vittoria di Vingegaard. Davanti a tutti Christophe Laporte, chissà se ilse si getterà nella mischia in volata. 18.17 Tra pochi chilometri i corridori entreranno nelfinale e lì la corsa dovrebbe (finalmente)re nel vivo. 18.15 Ecco il ...