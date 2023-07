LIVE Paolini-Zheng 4-6 | 6-1 | 0-1 | Finale WTA Palermo 2023 in DIRETTA | si va al terzo!

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Smorzata vincente di. 40-30 Doppio fallo (5). 40-15 Prima vincente. 30-15 Dritto vincente di. 15-15 Risposta aggressiva e punto! 15-0 Lungo il dritto diQuinwen al servizio nella partita4-6, 6-1!!! Secondo parziale che si è praticamente deciso in quel secondo gioco sul servizio della cinese, durato quasi 20 minuti in cui Zhang ha avuto 6 palle game e cheha fatto suo alla sesta occasione. Vedremo come si risolverà questa partita, che sfugge a ogni tipo di pronostico, vista la mancanza di continuità da parte della cinese che ha commesso addirittura 13 gratuiti nel secondo parziale. 40-15 Terza risposta fuori di ...