LIVE Paolini-Zheng 4-6 | 3-0 | Finale WTA Palermo 2023 in DIRETTA | gran partenza dell’azzurra nel secondo!

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Prima vincente. 0-15 Doppio fallo (4). 3-0 Lungo il rovescio della cinese. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Palla corta ‘lunga’ di Jasmine, arriva e chiude col dritto. 30-0 Rovescio diagonale vincente! 15-0 Risposta lunga di. 2-0 Lunga la volèe della cinese e allora strappa il servizio Jasmine. 40-Arisposta di rovescio!!! 40-40 Sbaglia un rovescio già chiuso. 40-A Errore di rovescio della cinese. Quinta palla del 2-0. 40-40 Rovescio in rete di. A-40 Non passa il dritto. 40-40 Errore di dritto della cinese. A-40 Prima vincente slice. 40-40 Dritto fuori, sarebbe stato vincente. 40-Adritto di! ...

Attende invece una qualificata, n. 52 e quarta testa di serie, protagonista a Palermo, ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 23 luglio 2023IL PROGRAMMA DI OGGI Campo Centrale ore 18 - [1] Sizikova/Zimmermann vs Moratelli/Rosatello ore 20.30 - [5](Ita) vs [2] Zheng (Chn)SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 23 luglio 2023Questa sera sarà invece Jasmineche proverà a riportare in Italia il titolo del WTA 250 di ... SEGUI ILCOME SEGUIRE IL MATCH IN TV Chi crede nel destino potrebbe anche parlare di 'segnali' ...

LIVE Paolini-Zhang, Finale WTA Palermo 2023 in DIRETTA: l’azzurra va a caccia del titolo OA Sport

È il giorno della finale ai 34^ Palermo Ladies Open. Alle ore 20.30, sul Campo Centrale del Country Time Club, Jasmine Paolini e Qinwen Zheng ...PALERMO – È Jasmine Paolini la prima finalista dei 34^ Palermo Ladies Open. Un anno dopo Lucia Bronzetti, un’altra italiana centra la qualificazione all’ultimo atto del torneo del Country. La 27enne d ...