LIVE Paolini-Zhang | Finale WTA Palermo 2023 in DIRETTA | giocatrici in campo!

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.32 Palleggio di riscaldamento iniziato. Mancano 4 minuti all’inizio della contesa. 20.30in20.26 Mancano cinque minuti all’entrata in campo delle. 20.20 Non dimentichiamo chearriva a questo ultimo atto con un paio d’ore di tennis in meno sulle gambe durante la settimana siciliana. Jasmine ha dovuto infatti ricorrere per ben 3 match su 4 al terzo set, unica eccezione la semicontro Sara Sorribes in cui dopo un primo set da un ora concluso per 8-6 al tiebreak, ha dominato il secondo per 6-0. 20.10 Match che si preannuncia complicato per l’azzurra, che dovrà cercare di allungare gli scambi il più possibile per far valere le sue doti migliori, lotta e abnegazione. 20.05 Si è appena ...