LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Thomas Ceccon in finale nei 50 farfalla! Attesa per Razzetti e 4×100 sl

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41: RECORD DEL MONDOOOOOOOOOOOO! ARIARNE TITMUS VINCE CON UN TEMPO STRAORDINARIO, SECONDA LEDCKY, TERZA FAIRWEATHER, FUORI DAL PODIO MCINTOSH 13.40: Ai 300 Titmus con mezza figura di vantaggio, McIntosh, Ledecky 13.39. A metà gara Titmus, McIntosh, Ledecky. Sono loro tre a giocarsi le medaglie con Ledecky stranamente all’inseguimento 13.38: Titmus, McIntosh, Sims ai 100, Ledecky quinta 13.35: E’ uno dei momenti più attesi dell’intero Mondiale perchè è in programma una delle gare più belle, i 400 stile libero donne. Tre super campionesse, McIntosh, Titmus e Ledecky ma altre possibili protagoniste al via. Queste le atlete in gara: 1 SIMS Bella USA 25 MAY 2005 4:04.25 2 FAIRWEATHER Erika NZL 31 DEC 2003 4:03.07 3 McINTOSH Summer CAN 18 AUG 2006 4:01.72 4 LEDECKY Katie USA 17 MAR 1997 4:00.80 5 TITMUS Ariarne ...

Mondiali di nuoto 2023 in diretta live: le gare di oggi 23 luglio, primo giorno di vasca a Fukouka e prime medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ...