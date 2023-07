LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | ITALIA D’ARGENTO NELLA 4×100 STILE! Ceccon e Martinenghi in finale! Incantano Titmus e Marchand

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.08: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per questa notte alle 3.30 con la seconda sessione di batterie. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 15.06: Per l’Thomasha conquistato la finale dei 50 farfalla e domani proverà ad aprire il gas al massimo e prendersi una medaglia, Nicolònon del tutto convincente è in finale nei 100 rana e domani proverà a dare l’assalto al podio con il cinese Qin che sembra fuori portata al momento. le delusioni del pomeriggio: Alberto Razzetti solo settimo senza migliorarsi e con un dorso che non piò portare da nessuna parte allo mondiale nei 400 misti, Federico Poggio fuori per un centesimo, ma lontano dai suoi migliori tempi, nei 100 rana e Sara Franceschi squalificata ma con ...

Mondiali nuoto 2023 Fukuoka 23 luglio diretta live: Ceccon e Martinenghi in finale. Poggio, peccato. Titmus da record Virgilio Sport

