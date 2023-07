LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Franceschi in semifinale nei 200 misti! Delude De Tullio | attesa per Ceccon e Martinenghi

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.40: La seconda batteria dei 50 farfalla va a Joachim di Saint Vincent e Grenadine con 25?58 4.38: David Young delle Fiji vince la prima batteria dei 50 farfalla con 24?63 4.35: Queste le semifinaliste dei 100 farfalla: Zhang, McKeon, Kohler, Hansson, MacNeil,. Huske, Wang, Walsh, Throssel, Pudar, Wattel, Ntountounaki, Soma, Kajtaz, Bach, Savard 4.34: La tedesca Kohler vince a sorpesa l’ultima batteria con 57?23, davanti ad Hansson con 57?49 4.33: Niente da fare per Ilaria Bianchi che chiude con 58?62 in ottava posizione, non sarà in. Vince l’australiana McKeown con 57?05, seconda la connazionale Throssel in 57?94 4.31: La cinese Yufei Zhang vince la terza batteria con 56?89, seconda l’altra cinese Wang con 57?72, terza la statunitense Walsh con 57?74. Ora Ilaria Bianchi 4.29: Va ...