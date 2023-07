LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Franceschi e Ceccon in semifinale! Delude De Tullio | attesa per Martinenghi e la 4×100 stile

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.10: Dominio della venezuelana Yegres Cottin nella seconda batteria dei 400, con il tempo di 4’15?79 5.04: Nikishkina del Kirghizstan vince la prima batteria dei 400donne con il crono di 4’36?12. Non ci sono azzurre al via di questa gara 4.57: I qualificati alla semifinale: Grousset, Peters, Carter, Saneh, Ponti, Ribeiro,, Korstanje, Kharun, Rose, Szabo, Proud, Bucher, Molla Yanes, Liendo Edward, Miladinov. Eliminati McEvoy e Govorov 4.56: Vince Noè Ponti con 23?13 la decima batteria, davanti a Korstanje con 23?19, terzo Szabo con 23?27 4.54: Qualche problema a mettersi in moto perche chiude comunque in seconda posizione con 23?14, alle spalle di Peters con 22?83, eliminato Codia con 24?13 4.52: Vittoria in rimonta ...