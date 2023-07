LIVE Motocross | GP Fiandre MX2 2023 in DIRETTA | Adamo punta al podio!

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.05 Gli italiani in gara saranno Andrea, Ferruccio Zanchi, Federico Tuani, Alessandro Valeri e Andrea Bonacorsi. 13.00 Nella gara di qualifica sono stati coinvolti in un incidente Horgmo e de Wolf che però saranno regolarmente in gara se non ci saranno imprevisti dell’ultima ora. 12.55 Geerts è il favorito numero per la vittoria, è il suo Gran Premio, attenzione anche a Langenfelder. 12.50ha concluso la gara di qualifica al quarto posto, dovrà difendersi durante il GP belga per conquistare più punti possibili. 12.45 Buon pomeriggio e benvenuti alladi gara-1 di MX2. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dellaMX2, GP ...

LIVE Motocross, GP Fiandre 2023 in DIRETTA: prosegue la rincorsa iridata di Andrea Adamo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 16.53 Questa la classifica aggiornata: 1 Andrea Adamo KTM 531 punti. 2 Kay de Wolf HUS 496 pu ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Ultimo giro, Laegenfelder accorcia il suo distacco a 5 secondi. -2 Cristallizzate le prime tre posizioni, Adamo 1, 2 Leangenfelder, 3 Geerts. -3 Mancano so ...