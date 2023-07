LIVE Motocross | GP Fiandre 2023 in DIRETTA | Andrea Adamo punta sulla regolarità per il Mondiale

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dellaMX2, GPcerca punti per il. Jago Geerts (Yamaha), terza forza del Campionato del Mondo FIM diclasse MX2, ha brillato a Lommel, prendendo il comando sin dall’inizio e mantenendo un considerevole vantaggio sui suoi avversari nella gara di qualifica svolta sabato. Simon Langenfelder (GASGAS) ha fatto il possibile per avvicinarsi a Geerts, ma non è riuscito a superarlo.termina quarto dietro a Laengenfelder, il siciliano punterà al podio per questo GP. La gara è stata caratterizzata da un alto ...

Motociclismo Roma, Croci e Borghi sul gradino più alto del podio. E ci sono anche numerosi altri piazzamenti dei driver di casa nostra ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 16.53 Questa la classifica aggiornata: 1 Andrea Adamo KTM 531 punti. 2 Kay de Wolf HUS 496 pu ...