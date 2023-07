LIVE Italia-Turchia | Finale Europei volley femminile U17 in DIRETTA | le azzurrine si giocano il titolo

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della semiBuonasera e benvenuti alladidegliUnder 17 di. Le azzurre scenderanno in campo a Vrnjacka Banja (Serbia) per fronteggiare le anatoliche nel match che mette in palio ilcontinentale di categoria. La nostra Nazionale ha superato la Grecia al tie-break in semie ora è attesa da un’avversaria decisamente ostica, capace di imporsi sulla Croazia per 3-1. Si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato, combattuto e avvincente. La formazione guidata da coach Pasquale D’Aniello potrà fare affidamento sulle attaccanti Stella ...