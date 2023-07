LIVE Italia-Giappone 2-3 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | azzurri di legno | prima storica medaglia per i nipponici

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:06 La nostrafinisce qui OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:05 Oggi, proprio come ieri, è mancata la solita scioltezza alla nostra nazionale, basti pensare che in 5 set sono arrivati ben 30 errori gratuiti. Ishikawa top scorer e migliore in campo con 21 punti, bene anche Miyaura con 19 punti e addirittura 7 ace. In casanon bastano i 16 punti di Michieletto e i 15 di Romanò. 19:03 L’, proprio come lo scorso anno, si dovrà accontentare delladi, glinon salgono sul podio in questa competizione dall’argento di Firenze del 2014, quando ancora si parlava di Word. 19:00 ...