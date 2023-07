LIVE Italia-Giappone 2-2 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | il bronzo si deciderà al tie-break!

Leggi su oasport

4-8 Pipe vincente di Ishikwa. 4-7 Pallonetto millimetrico di Ishikawa. 4-6 Questa volta il primo tempo di Russo è vincente. 3-6 Muro di Yamauchi su Russo, due piccole imperfezioni al palleggio di Giannelli rischiano di pesare. Time-out per l'. 3-5 Muro di Miyaura su Lavia. 3-4 Parallela interna di Ishikawa. 3-3 Scappa il pipe di ricostruzione di Ishikawa. 2-3 Diagonale vincente di Ishikawa. 2-2 Primo tempo anche per Russo. 1-2 In rete il servizio di Galassi. 1-1 Gran primo tempo di Galassi. 0-1 Si parte con il settimo ace di Miyaura. 18:47 Gli azzurri con una grande prova di carattere e con un vistoso calo delcompletano la rimonta. La fase break dell'ha iniziato a funzionare alla grande, basta guardare alle statistiche: 7 ace e 12 muri.