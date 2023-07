LIVE Italia-Giappone 18-25 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | primo set da dimenticare per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.26set da archiviare, purtroppo glisembrano ancora pagare lo scotto di ieri, quello che preoccupa è l’atteggiamento, le facce di Giannelli e compagne non sono le solite. Dominiose dai nove metri con addirittura 4 ace,superiori a muro (3), Ishikawa trascinatore con 6 punti. 18-25 Ancora ace di Miyaura. 18-24 Terzo ace di Miyaura, ci sono sei set-point per il. 18-23 Errore in attacco di Michieletto. 18-22 Miyaura trova le mani del muro da posto due. 18-21 Pallonetto spinto di Michieletto. 17-21 Romanò adesso sale in cattedra. 16-21 Rimpallo e nastro aiutano ila vincere un punto già perso. 16-20 Ancora una diagonale profonda di Romanò. 15-20 Yamauchi a segno ...