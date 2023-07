LIVE – Fiorentina-Catanzaro 2-0 | amichevole 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 23 luglio 2023) Lasfiderà il Catanaro domenica 23 luglio alle 18:45 nella cornice del Viola Park, il nuovo centro sportivo fortemente voluto da Rocco Commisso e inaugurato proprio quest’estate per ospitare il precampionato dei viola di Vincenzo Italiano. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale. Dopo la delusione per la sconfitta in finale di Conference League, lavuole ripartire forte. Quale sarà il risultato di questo test subito impegnativo? Scopriamolo insieme a partire dalle 18:45 COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-0 (53? Ikone, 60? Mandragora) 67? Controllo e tiro di Curcio, buona occasione per il. 64? Entra in campo Arthur! Prima apparizione per l’ex Juve. 60? Rolando ...