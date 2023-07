LIVE F1 | GP Ungheria 2023 in DIRETTA | Verstappen dominante Ferrari a caccia di Hamilton

Leggi su oasport

GIRO 51/70 Pit stop per, che aveva 35 secondi di vantaggio su Norris. GIRO 50/70 Rientra, che ha ritardato molto il secondo pit stop. GIRO 49/70 Leclerc al momento ha 4.6 secondi di vantaggio su Sainz. I duesti si giocano la posizione sul filo dei millesimi, vista la penalità del numero 16. GIRO 48/70 5 SECONDI DI PENALITÀ PER LECLERC!! Il monegasco è stato punito per non aver rispettato la velocità in pit lane. GIRO 47/70 Super sorpasso di Perez su Piastri, che concede l'esterno al messicano in curva 1, che diventa interno in curva 2. Alla 3 il giovane australiano prova a prendere l'esterno, ma viene accompagnato fuori pista dal messicano. GIRO 47/70 Leclerc sotto investigazione per non aver rispettato il limite di velocità in pit ...