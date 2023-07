LIVE F1 | GP Ungheria 2023 in DIRETTA | Verstappen allunga in testa Ferrari in lotta per il podio

Leggi su oasport

GIRO 16/70 PIT STOP SAINZ!! Pista libera per Sergio Perez con gomma bianca. GIRO 15/70 Dimezza lo svantaggio Perez, che ora è a 0.452 di distacco da Sainz. GIRO 14/70 Guadagna leggermente Perez su Sainz, che ora ha 1.427 di margine sul messicano. GIRO 13/70 Leclerc rimane in scia di Hamilton: 1.976 secondi il distacco tra i due, che sono in un trenino dietro a Piastri e Norris. GIRO 12/70 Sergio Perez sta arrivando sulla coda della monoposto numero 55! Il messicano ora ha 1.730 di ritardo da Sainz. GIRO 11/70 Per il momento Carlos Sainz è l'unico pilota partito con la gomma soft ancora in pista, tutti gli altri hanno già effettuato il loro primo pit stop. GIRO 10/70 ...