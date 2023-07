LIVE F1 | GP Ungheria 2023 in DIRETTA | Sainz guida la rimonta Ferrari verso il podio

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 43/70 Sosta fenomenale della Red Bull che ha impiegato 1.9 secondi per cambiare le gomme di Perez. GIRO 43/70 PIT STOP PEREZ!! Il messicano tenta l’undercut su Hamilton. Rientrato anche Piastri. GIRO 42/70 Ottima difesa di Hamilton, che battaglia in curva 1 e 2, tenendo dietro per ora Perez. GIRO 41/70 Prova a farsi vedere Perez in curva 1. Il margine tra lui ed il messicano è di 0.628. GIRO 40/70 Perez entra in zona DRS su Hamilton, che ha solamente 0.937 di vantaggio. GIRO 39/70 Perez recupera su Hamilton, che a sua volta rosicchia qualcosa a Piastri. Il britannico ha 3.989 di ritardo dal pilota McLaren e 1.118 sul messicano. GIRO 38/70 Dopo poco più di metà gara questa è la classifica del GP d’: 1 Max VERSTAPPEN LEADER 1 2 Lando NORRIS+13.252 1 3 Oscar PIASTRI+20.192 1 4 Lewis ...

14:04 GP, iltiming Fan di Autosprint, bentrovati in questa calda domenica estiva per seguire insieme a noi il GP d'. 14:45 La griglia di partenza Quando mancano solo pochi minuti al ...01:30 [F1] - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento con la diretta testuale del Gran Premio d', undicesimo appuntamento del campionato del mondo 2023. È di nuovo Hamilton contro Verstappen Con una magia il sette volte iridato ieri ha strappato per 3 millesimi la pole position all'...

F1 GP Ungheria, la gara in diretta LIVE: Verstappen comanda davanti alle McLaren, disastro al box Ferrari nel pit-stop ... Sport Fanpage

Lewis Hamilton torna in pole su una delle piste in cui ha ottenuto più successi. Al suo fianco scatta Max Verstappen: chi avrà la meglio tra i due Segui la diretta giro per giro dalle 15:00 ...11° giro - Ai box anche Zhou per montare gomme medie. Il cinese ha scontato i 5" di penalità per la tamponata a Ricciardo che poi ha causato il clamoroso ritiro delle ...