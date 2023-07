LIVE Atletica | Diamond League Londra 2023 in DIRETTA | record italiano per Battocletti | non brillano Fabbri e Bruni

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 VINCE JACKELINE CHEPKOECH! La diciannovenne keniana si impone con un tempo incredibile (8.57:36), precedendo Beatrice Chepkoech (9.04:34), che le vale comunque il primato stagionale. Terza la britannica Aimee Pratt. 16.09 Prova l’attacco Jackeline sulla più esperta connazionale a due giri dalla fine. 16.06 Rimangono saldamente al comando le due Chepkoech a metà gara. 16.04 Intanto arriva un’eliminazione sorprendente, a 2.24, per Tobias Potye nel salto in alto. 16.03 Ritmo folle per Beatrice Chepkoech e la sua ononima Jackline dopo i primi due giri. 16.00 Sta per partire la prova dei 3000 siepi femminili: la stella di questa gara è la keniana Beatrice Chepkoech. 15.58 Solamente la finnica Murto ha superato la misura di 4.80 fin qui che le varrebbe la prima posizione provvisoria nel salto con l’asta. 15.56 ...

ore 15:20 - RAIDUE HD:Leggera: Diamond League 2023 10a Tappa (diretta) da Londra [Gran ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -......NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive Campionati Mondiali di Nuoto - Fukuoka 2023... 5 MONDIALI tra nuoto,leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento ...... i Mondiali di, i Mondiali di nuoto e le ultime novità dal Tour De France. ore 14:45 - ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Atletica, Diamond League Londra 2023 in DIRETTA: attesa per Fabbri e Battocletti, c'è Lyles nei 200 OA Sport

LIVE Tricolori Juniores: il day 3 di Grosseto Notizie in aggiornamento dalla terza giornata dei Campionati italiani under 20. DIRETTA STREAMING www.atletica.tv È in corso la terza giornata dei Campion ...Prima volta sotto i due minuti per Eloisa Coiro negli 800 metri: è quarta a Madrid con il tempo di 1:59.96. Con un progresso di oltre mezzo secondo (da 2:00.50) diventa la quinta italiana di ogni ...