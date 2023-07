LIVE Atletica | Diamond League Londra 2023 in DIRETTA | record italiano per Battocletti nei 5000 metri femminili!

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43III! Strepitosa prestazione per l’azzurra che ristabilisce il primato nazionale con il tempo di 14.41:30! 15.42 VINCE TSEGAY! Primato personale per l’etiope, la quale precede Chebet con il tempo di 14.12:29, terza Hassan che ha perso un po’ il passo nel finale. 15.41 ULTIMO GIRO! Hassan alza le marce alte, Eisa e Monson si staccano. 15.39 Al quarto chilometro sono rimaste in cinque nel gruppetto al comando: oltre a Hassan, Tsegay e Chebet ci sono infatti l’etiope Eisa e la statunitense Monson.intanto ha scavalcato Grovdal e attacca la top-ten. 15.37 Dopo due terzi di gara,è al 12mo posto e si sta riportando sulla norvegese Grovdal. In testa al gruppo Hassan ha superato ...

ore 15:20 - RAIDUE HD:Leggera: Diamond League 2023 10a Tappa (diretta) da Londra [Gran ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -......NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive Campionati Mondiali di Nuoto - Fukuoka 2023... 5 MONDIALI tra nuoto,leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento ...... i Mondiali di, i Mondiali di nuoto e le ultime novità dal Tour De France. ore 14:45 - ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Atletica, Diamond League Londra 2023 in DIRETTA: attesa per Fabbri e Battocletti, c'è Lyles nei 200 OA Sport

LIVE Tricolori Juniores: il day 3 di Grosseto Notizie in aggiornamento dalla terza giornata dei Campionati italiani under 20. DIRETTA STREAMING www.atletica.tv È in corso la terza giornata dei Campion ...Prima volta sotto i due minuti per Eloisa Coiro negli 800 metri: è quarta a Madrid con il tempo di 1:59.96. Con un progresso di oltre mezzo secondo (da 2:00.50) diventa la quinta italiana di ogni ...