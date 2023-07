LIVE Atletica | Diamond League Londra 2023 in DIRETTA | primato europeo per Bol nei 400 hs femminili | ottavo Fabbri nel peso

(Di domenica 23 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.09 Non passa la prima prova Bruni a 4.62, Crouser non si migliora nell’ultimo tentativo. 15.09 I tre a giocarsi la vittoria nel getto delsono, nell’ordine, Ryan Crouser, Tom Walsh e Joe Kovacs. 15.07 Leonardoviene scalzato anche dal ceco Stanek e dal neozelandese Gill, chiudendo la sua prova all’posto. 15.05 PAZZESCA FEMKE BOL!! La neerlandese firma la miglior prestazione continentale con il tempo di 51.45! Seconda posizione per la giamaicana Jaineve Russell (53.75), terza Shamier Little (53.76). 15.03 Sta per partire la gara dei 400 ostacoli: attenzione rivolta tutta su Femke Bol, principale favorita di questa prova. 15.02 Quarto nullo di fila per il toscano ...

LIVE Tricolori Juniores: il day 3 di Grosseto Notizie in aggiornamento dalla terza giornata dei Campionati italiani under 20. DIRETTA STREAMING www.atletica.tv È in corso la terza giornata dei Campion ...Prima volta sotto i due minuti per Eloisa Coiro negli 800 metri: è quarta a Madrid con il tempo di 1:59.96. Con un progresso di oltre mezzo secondo (da 2:00.50) diventa la quinta italiana di ogni ...