L' Italia lo ospita e gli ha ridato la libertà Quindi | Paragone | la lezione a Zaki | Video

(Di domenica 23 luglio 2023) Tutto come previsto, forse. Quello di Patrickè diventato un caso politico e la responsabilità, questa volta, sembra proprio dello stesso studente egiziano condannato a Il Cairo e per il quale il governono ha contribuito a ottenere la grazia. Il ragazzo ora tornerà in, nella “sua” Bologna dove studiava, ma ha rifiutato il volo di Stato perché non vuole stringere la mano alla premier Meloni. Ospite di Controcorrente su Retequattro, dopo aver fatto i complimenti d'obbligo alla diplomaziana che sul caso è al lavoro, sottotraccia, da anni, Gianluigi(ascoltato da Paola De Micheli, esponente del Pd) ha dato aun consiglio di buonsenso: «Ci si deve infognare sempre nelle solite polemiche. Non vuole prendere il volo di Stato, va bene. Mi ...

...poter risolvere la questione rinnovando la patente durante uno dei periodi di residenza in, ... Il blog Sostenitorei post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita ......garzaia ha un nuovo inquilino! La colonia di aironi presente presso la Riserva Naturale Torbiere di Marcariada diversi anni tutte e sette le specie di aironi coloniali nidificanti in, ...L'oggetto in questione sblocca l'alloggiamento del computer nel sottomarino Sevastopol, cheuna prima versione dell'IA dell'Entità originariamente impiantata dal governo statunitense. In ...

Paragone, lezione a Zaki: "L'Italia lo ospita e gli ha restituito la libertà" Liberoquotidiano.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il ricercatore egiziano arriverà all’aeroporto di Milano Malpensa con un volo di linea dal Cairo. Ad attenderlo ci saranno il rettore Giovanni Molari e la sua professoressa Rita Monticelli, in serata ...