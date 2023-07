L’irrazionale volontarismo di Elly Schlein Scrive Polillo

Leggi su formiche

(Di domenica 23 luglio 2023) Nella pedagogia gramsciana, la formula “pessimismo della ragione – ottimismo della volontà” ha avuto una collocazione centrale. Evocata in numerosi scritti, sia di carattere personale sia politici, voleva essere l’anello di congiunzione tra la “teoria” e la “prassi”. La teoria, ossia la ragione, per avere contezza delle asperità del teatro di scontro. La prassi, la volontà, per non rimanervi prigioniero. Ma? avere la forza per volgere a proprio favore le contraddizioni esistenti in quella realtà appena analizzata, grazie all’asetticità, per così dire, della ragione. Che rimane di quella formula nella strategia del partito, il Partito democratico, che almeno in teoria ne dovrebbe essere se non propria diretta, almeno importante, derivazione? Ben poco, nonostante gli sforzi di Piero Sansonetti che, dalle pagine dell’Unità rinnovata, prega perché avvenga il miracolo di una sorta di laica, ...