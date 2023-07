L' incredibile risultato del sondaggio su magistratura e governo | “Sotto attacco”

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 luglio 2023) Una netta divisione. Questo ildell'ultimodi Termometropolitico sul rapporto trae politica nel nostro paese. Gli analisti hannoposto agli italiani la domanda: “Secondo lei, visti i casi di Delmastro, di Santanchè e del figlio di La Russa è in corso undellaal?” Una tematica che da anni divide l'Italia, che ha raggiunto il culmine durante gli anni dei governi Berlusconi e che sta tornando prepotentemente in auge nelle ultime settimane. La consistenza numerica del campione di intervistati ammonta a 4000 individui. Il 35,2% degli intervistati ha risposto: “Sì, come già avvenuto durante i governi Berlusconi lasi vendica per riforme non gradite e cerca di ...