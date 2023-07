Libia | migranti stremati e senza acqua nel deserto Il soccorso delle guardie di frontiera

(Di domenica 23 luglio 2023) su Tg. La7.it - Tre figure emergono dall'orizzonte, nelspazzato dal vento. Si reggono a malapena in piedi e, mentre si avvicinano, una donna stramazza a terra. La scena è ...

... 37.720 erano partite dalla Tunisia, 28.558 dallae altre provenivano dalla Turchia e dall'... che hanno intercettato e soccorso un gruppo direspinti dalle autorità tunisine e rimandati ......svolta illiberale nel suo Paese e al centro di pesanti critiche anche per la gestione dei...delle regioni di origine dei flussi e dei Paesi di transito (in particolare Tunisia e), gli ...Lasubisce i colpi dei gruppi criminali, essendo paese di transito, e da sola non può affrontare il problema". 'Dobbiamo puntare sullo sviluppo, rafforzare e aiutare i paesi di transito " ha ...

Tunisia, madre e figlia morte di sete nel deserto Il Manifesto

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - “Dobbiamo parlare dei motivi veri delle cause della migrazione. Sono la povertà e la mancanza di finanziamenti, e poi le condizioni interne e il cambiamento climatico, che ...Conferenza delle migrazioni oggi a Roma. Alla Farnesina prendono parte i leader di quasi tutti gli Stati della sponda Sud del Mediterraneo, del Medio Oriente e del Golfo, gli Stati dell’Unione Europea ...