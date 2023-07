Leviero legato alla sedia di un bar si impaurisce | scappa e travolge tutti Quattro feriti

(Di domenica 23 luglio 2023) L'animale, che si è spaventato per il tono alto delle voci, si è datofuga in pieno centro a Cortona. A soccorrere per primo i passanti colpiti il sindaco che ha poi chiamato i sanitari

L’animale, che si è spaventato per il tono alto delle voci, si è dato alla fuga in pieno centro a Cortona. A soccorrere per primo i passanti colpiti il sindaco che ha poi chiamato i sanitari ...Ieri sera a Cortona, un levriero legato a una sedia di un bar è scappato impaurito, trascinando via la sedia e ferendo quattro persone che passeggiavano ...