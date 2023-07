L' estate più calda | Matteo Pilati | Fare il regista è un privilegio

(Di domenica 23 luglio 2023) Le ispirazioni, i dubbi, Xavier Dolan e Barbie: la nostra intervista ade L'più. Il film è in streaming su Prime Video. Due su due. Due successi, due successi distribuiti in streaming. Sì, lo streaming. Presente e futuro del cinema, nonché opportunità produttiva capace di mettere in mostra i talenti della nostra industria. Vetrine prestigiose e ambite, com'è ambito - ovvio - il grande schermo. Ma il confine, via via, si è assottigliato, e così l'arrivo in streaming di un titolo può essere il trampolino di lancio per una carriera. Ne sa qualcosa, classe '84, che da diverse settimane vede nella top 10 dei film più visti su Prime Video la sua opera seconda, L'più. Una commedia ...

...visti sulla piattaforma. Grande successo anche per il reality targato Netflix Too Hot to Handle , giunto alla quinta stagione. Su Prime Video è ancora in top 10 la serie romantica L'nei ...La mossa ha sorpreso alleati ed avversari, a pochi giorni dall'inizio della presidenza spagnola dell'Unione europea il primo luglio e per la prima volta nel pieno dell', per diin mezzo all'...Nella paradossaledella Serie B , cresce l'ottimismo del Perugia in merito alla partecipazione al torneo ... Ma in questo momento, tra verdetti, ricorsi e contro - ricorsi, regna il caos...