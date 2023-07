(Di domenica 23 luglio 2023) AGI -del mondo e oro iridato per il francesenei 400 misti dei Campionati mondiali di Fukuoka. Il nuotatore transalpino ha toccato in 4'02"50 migliorando il precedente limite di 4'03"84 che dal 10 agosto 2008 apparteneva all'americano Michael, 21 anni di Tolosa, stabilendo il primato mondiale ha fatto ritornare la Francia nelle Nazioni detentrici di almeno une tolto l'ultimo primato mondiale individuale a. Il podio è stato completato dall'americano Carson Foster, argento in 4'06"56, e dal giapponese Daiya Seto (4'0"41). Settimo l'italiano Alberto Razzetti (4'11"73) rimasto attardato nella farfalla iniziale e nel successivo dorso.

Il nuotatore transalpino ha toccato in 4'02"50 migliorando il precedente limite che era di 4'03"84 Un supervince la medaglia d'oro nei 400 misti ai mondiali di nuoto di Fukuoka 2023 e batte il record del mondo che dal 10 agosto 2008 apparteneva all'americano Michael Phelps. Il nuotatore ...Il francesepoverizza il record del mondo nei 400 misti cancellando in 4'02'50 il limite più longevo di Michael Phelps, che per l'oro olimpico di Pechino aveva nuotato 4'03'84. Il ...Per Razzo, campione europe, prospettive cronometriche importanti nella specialità più completa guidata dall'americano Carson Foster in 4'09''83 sull'iridato francesesecondo in 4'10''88 ...

Leon Marchand distrugge uno dei record storici di Micheal Phelps AGI - Agenzia Italia

(Adnkronos) – Un super Leon Marchand vince la medaglia d’oro nei 400 misti ai mondiali di nuoto di Fukuoka 2023 e batte il record del mondo che dal 10 agosto 2008 apparteneva all’americano Michael Phe ...E crollato dopo 15 anni il record più longevo del nuoto, quello di Michael Phelps nei 400 misti uomini. A batterlo, a Fukuoka, è stato il francese Leon Marchand. I campione del mondo in carica ha nuot ...