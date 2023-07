Leo Gullotta | «Oggi si ride malamente | non c’è più l’eleganza di una volta»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 luglio 2023) Il Messaggero intervista Leo. Ha 77 anni e una carriera lunga sessant’anni alle spalle. Da ragazzo cosa sognava di fare?: «Non avevo sogni. Erano un lusso. Sono nato al Fortino, un quartiere popolare di Catania, ultimo di sei figli. Mamma era casalinga e papà pasticciere, che per fortuna ci ha mandato tutti a scuola. Lì, infatti, a 16 anni nei corridoi trovai un manifesto del Centro Universitario Teatrale: sopra c’era scritto che si organizzava un corso di due mesi per dodici allievi. Mi presentai, e anche se ero il più piccolo, recitando l’Adelchi di Manzoni passai la prova d’ammissione. Era il 1961».continua: «Dopo il saggio mi notò l’uomo a cui devo tanto: Mario Giusti, giornalista che quell’anno portò a Catania il Teatro Stabile e lo diresse per trent’anni con risultati eccezionali. Nel 1962, ero un ...