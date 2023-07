Leclerc | ' Non sono demoralizzato | il momento della Ferrari arriverà

Anche se stiamo sviluppando la macchina, ha dei deficit cheriusciamo a correggere. Ci aspettavamo che fosse una delle piste migliori per noi, ma è chiaro cheè stato così " . ...Al 19° giro rientrano(pit - stop lento dei meccanici,funziona il martelletto per far entrare la posteriore sinistra), rientrando 10°, e Piastri (5°), che però perde la posizione su ...... chiudendo così la gara ottavo , alle spalle del compagno di squadrae davanti al ... ha dei deficit cheriusciamo a correggere . Ci aspettavamo che questa pista fosse più favorevole, ma è ...

Leclerc: "Non mi demoralizzo, prima o poi il lavoro paga" | FP FormulaPassion.it

Nuovo successo per il campione in carica davanti a Norris e Perez. Solamente settimo Leclerc, penalizzato in pit lane per eccesso di velocità durante la seconda sosta, e ottavo Sainz.Altra gara anomala da parte della Ferrari e di Leclerc. Il pilota monegasco è arrivato settimo in Ungheria, ma la sua domenica è stata condizionata da diversi errori, sia suoi che del team: intanto un ...